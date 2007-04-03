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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:56
Zebra написав:
Оптовая торговля она такая, мало кто на медвежьем рынке у тебя купит 20к-50к битков по рыночной цене.
Выходит,Илон таки явный ДЛБ..и компания Тесла,сливает свои биткоины в 0??? Помним диапазон 30-35тыс,в котором они их набирали позу и после чего начался булран...По Вашим словам-так получается..??
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osafly
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:09
airmax78 написав:
Какая тактика на выходные? По 26-29К берем на всю котлету?
Шорт на всю котлету
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Олежан
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:13
osafly написав: Zebra написав:
Оптовая торговля она такая, мало кто на медвежьем рынке у тебя купит 20к-50к битков по рыночной цене.
Выходит,Илон таки явный ДЛБ..и компания Тесла,сливает свои биткоины в 0??? Помним диапазон 30-35тыс,в котором они их набирали позу и после чего начался булран...По Вашим словам-так получается..??
Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.
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Zebra
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:28
Кефір відштовхнувся від старпьора.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:31
Что скажете по cvp? Сейчас исторический лой, т.е. все кто сливает все в убыток
Ещё несколько дней назад был в 5 раз дороже
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Олежан
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