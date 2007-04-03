Выходит,Илон таки явный ДЛБ..и компания Тесла,сливает свои биткоины в 0??? Помним диапазон 30-35тыс,в котором они их набирали позу и после чего начался булран...По Вашим словам-так получается..??
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:56
Выходит,Илон таки явный ДЛБ..и компания Тесла,сливает свои биткоины в 0??? Помним диапазон 30-35тыс,в котором они их набирали позу и после чего начался булран...По Вашим словам-так получается..??
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:09
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:13
Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:31
Что скажете по cvp? Сейчас исторический лой, т.е. все кто сливает все в убыток
Ещё несколько дней назад был в 5 раз дороже
Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:25
+пачка контрацептивов шортунам в подарок бесплатно...приз за котлету. Бутылка кефира-три г...
Сегодня посчитал примерно,только на Банан с середины апреля,было заведено порядка 160К битков!!! Не удивительно,что имеем сейчас то-что имеем.Это только по одной бирже.Не,ну что то откупили и вывели взад...Но все равно.Цифры впечатляют.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:26
Какая логика Теслы?
1. Твитануть что бы все начали сливать битки и цена падала и тесла продавала дешевле?
2. Допустим Тесла слила перед твитом, тогда зачем твитить и портить малину своему оптовому покупателю?
3. Или Тесла слила уже давно и пытается уронить цену, что бы закупиться снова? При этом попортить малину своему оптовому покупателю еще сильнее.
4. Или Тесла давно вышла, а Маск из альтруистических побуждений пытается предупредить хомяков что б не держали свои битки?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:51
Все це не має значення. Є ставки хомячелл в йопаному казіно. Від ставок залежить, куди маніпуль крутане рубільник.... Все. Робіть ставки, панове! Маніпуль хоче жерти...
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:01
5. Илон ср@л на всех.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще одни аферисты отличились- Крупнейшая криптоафера. Основатели криптобиржи в ЮАР исчезли с $3 млрд биткоинов
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, iriverix, osafly, sergia і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|