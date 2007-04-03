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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2646264726482649
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:56

  Zebra написав:Оптовая торговля она такая, мало кто на медвежьем рынке у тебя купит 20к-50к битков по рыночной цене.


Выходит,Илон таки явный ДЛБ..и компания Тесла,сливает свои биткоины в 0??? Помним диапазон 30-35тыс,в котором они их набирали позу и после чего начался булран...По Вашим словам-так получается..??
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:09

  airmax78 написав:Какая тактика на выходные? По 26-29К берем на всю котлету?

Шорт на всю котлету
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:13

  osafly написав:
  Zebra написав:Оптовая торговля она такая, мало кто на медвежьем рынке у тебя купит 20к-50к битков по рыночной цене.


Выходит,Илон таки явный ДЛБ..и компания Тесла,сливает свои биткоины в 0??? Помним диапазон 30-35тыс,в котором они их набирали позу и после чего начался булран...По Вашим словам-так получается..??

Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:28

Кефір відштовхнувся від старпьора.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:31

Что скажете по cvp? Сейчас исторический лой, т.е. все кто сливает все в убыток
Ещё несколько дней назад был в 5 раз дороже
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:25

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Какая тактика на выходные? По 26-29К берем на всю котлету?

Шорт на всю котлету


+пачка контрацептивов шортунам в подарок бесплатно...приз за котлету. Бутылка кефира-три г... :mrgreen:

Сегодня посчитал примерно,только на Банан с середины апреля,было заведено порядка 160К битков!!! Не удивительно,что имеем сейчас то-что имеем.Это только по одной бирже.Не,ну что то откупили и вывели взад...Но все равно.Цифры впечатляют.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:26

  Zebra написав:Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.

Какая логика Теслы?
1. Твитануть что бы все начали сливать битки и цена падала и тесла продавала дешевле?
2. Допустим Тесла слила перед твитом, тогда зачем твитить и портить малину своему оптовому покупателю?
3. Или Тесла слила уже давно и пытается уронить цену, что бы закупиться снова? При этом попортить малину своему оптовому покупателю еще сильнее.
4. Или Тесла давно вышла, а Маск из альтруистических побуждений пытается предупредить хомяков что б не держали свои битки?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:51

Все це не має значення. Є ставки хомячелл в йопаному казіно. Від ставок залежить, куди маніпуль крутане рубільник.... :) Все. Робіть ставки, панове! Маніпуль хоче жерти... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:01

  iriverix написав:
  Zebra написав:Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.

Какая логика Теслы?
1. Твитануть что бы все начали сливать битки и цена падала и тесла продавала дешевле?
2. Допустим Тесла слила перед твитом, тогда зачем твитить и портить малину своему оптовому покупателю?
3. Или Тесла слила уже давно и пытается уронить цену, что бы закупиться снова? При этом попортить малину своему оптовому покупателю еще сильнее.
4. Или Тесла давно вышла, а Маск из альтруистических побуждений пытается предупредить хомяков что б не держали свои битки?

5. Илон ср@л на всех.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще одни аферисты отличились- Крупнейшая криптоафера. Основатели криптобиржи в ЮАР исчезли с $3 млрд биткоинов
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... -bitkoinov
osafly
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