airmax78 написав:Какая тактика на выходные? По 26-29К берем на всю котлету?
Шорт на всю котлету
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Сегодня посчитал примерно,только на Банан с середины апреля,было заведено порядка 160К битков!!! Не удивительно,что имеем сейчас то-что имеем.Это только по одной бирже.Не,ну что то откупили и вывели взад...Но все равно.Цифры впечатляют.
Zebra написав:Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.
Какая логика Теслы? 1. Твитануть что бы все начали сливать битки и цена падала и тесла продавала дешевле? 2. Допустим Тесла слила перед твитом, тогда зачем твитить и портить малину своему оптовому покупателю? 3. Или Тесла слила уже давно и пытается уронить цену, что бы закупиться снова? При этом попортить малину своему оптовому покупателю еще сильнее. 4. Или Тесла давно вышла, а Маск из альтруистических побуждений пытается предупредить хомяков что б не держали свои битки?
Zebra написав:Твит Илона + объем - очень похоже на то, что именно Тесла слила эти битки.
Какая логика Теслы? 1. Твитануть что бы все начали сливать битки и цена падала и тесла продавала дешевле? 2. Допустим Тесла слила перед твитом, тогда зачем твитить и портить малину своему оптовому покупателю? 3. Или Тесла слила уже давно и пытается уронить цену, что бы закупиться снова? При этом попортить малину своему оптовому покупателю еще сильнее. 4. Или Тесла давно вышла, а Маск из альтруистических побуждений пытается предупредить хомяков что б не держали свои битки?