Сильный ход, кстати.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:53
Сильный ход, кстати.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:31
Ну що, хлопці, здається маніпуль націлився ще раз підсмажити лонгустинів, пробиваючи 30. Оновимо лої, можливо.
Додано: Суб 26 чер, 2021 07:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
так уже знающие люди давно сказали, что в июне 2021 биток очень низко опустится.
Технический анализ или что там это показало ещё в апреле
Додано: Суб 26 чер, 2021 07:59
а как высказывание некоторых компьютерных "гуру", что блокчейн невозможно изменить мошенниками?
какой миксер - пиксер, о котором пишут в статье?
Что то мне не верится в возможность скрыть биткоины.
Это же суть блокчейна (невозможность украсть биткоины), как со слюной у рта, доказывают апологеты блокченйна.
Додано: Суб 26 чер, 2021 08:04
Вам надо разобраться в теме.
Додано: Суб 26 чер, 2021 08:10
А что там разбираться?
Это или блокчейн с его свойствами, понятными бабушкам у подъезда
или если биткоины можно "спрятать" от правоохранителей, то это уже не блокчейн
Если с биткоином возможны махинации, то нафик он нужен, кроме мошенников и хомячелл.
Нормальным людям надо не это
Додано: Суб 26 чер, 2021 08:17
Прикорм нових хом'яків, вічних інвесторів, тримачів торби. Вже не знають як заманити в крипту свіжі бакси.
Додано: Суб 26 чер, 2021 08:47
Сильнейший, потом, что их обналичить, нужно будет уплатить $30 комиссии за перевод
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:06
Яке обналічіть? Просрать все в йопаному казіно... Як прийшло, так й в декілька разів більше уйшло... Це як наркоману дати першу дозу безкоштовно, підсадити на пігулки...А потім наркоша і хату продасть, щоб кайфанути.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биткоины нельзя обналичивать. И нельзя продавать. Ближайшие 25 лет точно.
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