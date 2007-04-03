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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2647264826492650
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:53

Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине

Сильный ход, кстати.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:31

Ну що, хлопці, здається маніпуль націлився ще раз підсмажити лонгустинів, пробиваючи 30. Оновимо лої, можливо.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

так уже знающие люди давно сказали, что в июне 2021 биток очень низко опустится.
Технический анализ или что там это показало ещё в апреле
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:59

  osafly написав:Еще одни аферисты отличились- Крупнейшая криптоафера. Основатели криптобиржи в ЮАР исчезли с $3 млрд биткоинов
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... -bitkoinov


а как высказывание некоторых компьютерных "гуру", что блокчейн невозможно изменить мошенниками? :mrgreen:
какой миксер - пиксер, о котором пишут в статье?
Что то мне не верится в возможность скрыть биткоины.
Это же суть блокчейна (невозможность украсть биткоины), как со слюной у рта, доказывают апологеты блокченйна.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:04

  Yuri_61 написав:
  osafly написав:Еще одни аферисты отличились- Крупнейшая криптоафера. Основатели криптобиржи в ЮАР исчезли с $3 млрд биткоинов
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... -bitkoinov


а как высказывание некоторых компьютерных "гуру", что блокчейн невозможно изменить мошенниками? :mrgreen:
какой миксер - пиксер, о котором пишут в статье?
Что то мне не верится в возможность скрыть биткоины.
Это же суть блокчейна (невозможность украсть биткоины), как со слюной у рта, доказывают апологеты блокченйна.

Вам надо разобраться в теме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:10

  airmax78 написав:Вам надо разобраться в теме.


А что там разбираться?
Это или блокчейн с его свойствами, понятными бабушкам у подъезда
или если биткоины можно "спрятать" от правоохранителей, то это уже не блокчейн
Если с биткоином возможны махинации, то нафик он нужен, кроме мошенников и хомячелл.
Нормальным людям надо не это
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:17

  phantom_systems написав:Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине

Сильный ход, кстати.

Прикорм нових хом'яків, вічних інвесторів, тримачів торби. Вже не знають як заманити в крипту свіжі бакси.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:47

  phantom_systems написав:Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине

Сильный ход, кстати.

Сильнейший, потом, что их обналичить, нужно будет уплатить $30 комиссии за перевод :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:06

  Zebra написав:Сильнейший, потом, что их обналичить, нужно будет уплатить $30 комиссии за перевод :mrgreen:

Яке обналічіть? :mrgreen: Просрать все в йопаному казіно... :mrgreen: Як прийшло, так й в декілька разів більше уйшло... :mrgreen: Це як наркоману дати першу дозу безкоштовно, підсадити на пігулки...А потім наркоша і хату продасть, щоб кайфанути. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биткоины нельзя обналичивать. И нельзя продавать. Ближайшие 25 лет точно.
airmax78
 
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  #<1 ... 2647264826492650
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