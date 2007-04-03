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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:37
airmax78 написав:
Биткоины нельзя обналичивать. И нельзя продавать. Ближайшие 25 лет точно. Продавать недвижимость чтобы покупать биткоины - это уже мейнстримная идея.
Біткоїни треба купляти. Це фішки в йопаному казіно. І просірати реальні гроші. Летимо пробивати 30. Розставляйте лєсєнку, ігромани.
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Козак-характерник
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