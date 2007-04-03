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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2648264926502651
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:37

  airmax78 написав:Биткоины нельзя обналичивать. И нельзя продавать. Ближайшие 25 лет точно. Продавать недвижимость чтобы покупать биткоины - это уже мейнстримная идея.

Біткоїни треба купляти. Це фішки в йопаному казіно. І просірати реальні гроші. Летимо пробивати 30. Розставляйте лєсєнку, ігромани. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:25

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине

Сильный ход, кстати.

Сильнейший, потом, что их обналичить, нужно будет уплатить $30 комиссии за перевод :mrgreen:

Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:21

  phantom_systems написав:Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next


бесплатный сыр только в мышеловке
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:24

  Yuri_61 написав:
  phantom_systems написав:Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next


бесплатный сыр только в мышеловке

Вы не в теме. Учите матчасть.
phantom_systems
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