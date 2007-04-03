Біткоїни треба купляти. Це фішки в йопаному казіно. І просірати реальні гроші. Летимо пробивати 30. Розставляйте лєсєнку, ігромани.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:37
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:25
Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:21
бесплатный сыр только в мышеловке
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:24
Вы не в теме. Учите матчасть.
Зараз переглядають цей форум: Tegularius і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|