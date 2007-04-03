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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2649265026512652>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:37

  airmax78 написав:Биткоины нельзя обналичивать. И нельзя продавать. Ближайшие 25 лет точно. Продавать недвижимость чтобы покупать биткоины - это уже мейнстримная идея.

Біткоїни треба купляти. Це фішки в йопаному казіно. І просірати реальні гроші. Летимо пробивати 30. Розставляйте лєсєнку, ігромани. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:25

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине

Сильный ход, кстати.

Сильнейший, потом, что их обналичить, нужно будет уплатить $30 комиссии за перевод :mrgreen:

Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:21

  phantom_systems написав:Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next


бесплатный сыр только в мышеловке
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:24

  Yuri_61 написав:
  phantom_systems написав:Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next


бесплатный сыр только в мышеловке

Вы не в теме. Учите матчасть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:00

Кажись знову дно намацали
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:03

  2001 написав:Кажись знову дно намацали

Ні, дно попереду. :) Розставляйте сєтку нижче 30. То маніпулька присипляє увагу і шортунів щипає, щоб сходити пустим, нижче 30, без хомячел. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:59

  phantom_systems написав:
  Yuri_61 написав:
  phantom_systems написав:Неа, этот кошель на лайтнинге, там комиссии почти нолевые

Strike Launches Bitcoin Lightning Payment App in El Salvador; Full EU Support Is Next


бесплатный сыр только в мышеловке

Вы не в теме. Учите матчасть.


Мне не надо быть "в теме" в этой помойке.
Я задолго до Илона Макса подумывал о том, что криптомайнинг могут запретить по экологическим причинам.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 26 чер, 2021 22:23, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:13

  Козак-характерник написав:
  2001 написав:Кажись знову дно намацали

Ні, дно попереду. :) Розставляйте сєтку нижче 30. То маніпулька присипляє увагу і шортунів щипає, щоб сходити пустим, нижче 30, без хомячел. :mrgreen:

Дно будет папизже - завтра скорее всего. Блд, как это заипало...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:19

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:
  2001 написав:Кажись знову дно намацали

Ні, дно попереду. :) Розставляйте сєтку нижче 30. То маніпулька присипляє увагу і шортунів щипає, щоб сходити пустим, нижче 30, без хомячел. :mrgreen:

Дно будет папизже - завтра скорее всего. Блд, как это заипало...

Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:33

  Zebra написав:Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.

Экспирация фьючерсов на CME 28.06.2021
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