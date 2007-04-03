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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:37
airmax78 написав:
Биткоины нельзя обналичивать. И нельзя продавать. Ближайшие 25 лет точно. Продавать недвижимость чтобы покупать биткоины - это уже мейнстримная идея.
Біткоїни треба купляти. Це фішки в йопаному казіно. І просірати реальні гроші. Летимо пробивати 30. Розставляйте лєсєнку, ігромани.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:21
бесплатный сыр только в мышеловке
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Yuri_61
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:24
Yuri_61 написав:
бесплатный сыр только в мышеловке
Вы не в теме. Учите матчасть.
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phantom_systems
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Додано: Суб 26 чер, 2021 20:00
Кажись знову дно намацали
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Додано: Суб 26 чер, 2021 20:03
2001 написав:
Кажись знову дно намацали
Ні, дно попереду.
Розставляйте сєтку нижче 30. То маніпулька присипляє увагу і шортунів щипає, щоб сходити пустим, нижче 30, без хомячел.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 21:59
phantom_systems написав: Yuri_61 написав:
бесплатный сыр только в мышеловке
Вы не в теме. Учите матчасть.
Мне не надо быть "в теме" в этой помойке.
Я задолго до Илона Макса подумывал о том, что криптомайнинг могут запретить по экологическим причинам.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 26 чер, 2021 22:23, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:13
Козак-характерник написав: 2001 написав:
Кажись знову дно намацали
Ні, дно попереду.
Розставляйте сєтку нижче 30. То маніпулька присипляє увагу і шортунів щипає, щоб сходити пустим, нижче 30, без хомячел.
Дно будет папизже - завтра скорее всего. Блд, как это заипало...
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airmax78
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:19
airmax78 написав: Козак-характерник написав: 2001 написав:
Кажись знову дно намацали
Ні, дно попереду.
Розставляйте сєтку нижче 30. То маніпулька присипляє увагу і шортунів щипає, щоб сходити пустим, нижче 30, без хомячел.
Дно будет папизже - завтра скорее всего. Блд, как это заипало...
Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.
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Zebra
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:33
Zebra написав:
Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.
Экспирация фьючерсов на CME 28.06.2021
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Козак-характерник
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