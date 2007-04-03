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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:49
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.
Экспирация фьючерсов на CME 28.06.2021
Шорт по биткоину заерыли?
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