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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:49
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.
Экспирация фьючерсов на CME 28.06.2021
Шорт по биткоину закрыли?
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airmax78
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Додано: Суб 26 чер, 2021 23:55
airmax78 написав:
Шорт по биткоину закрыли?
Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 27 чер, 2021 00:45
Козак-характерник написав:
Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.
Одновременные лонг и шорт по одному активу на одинаковую величину = отсутствие позиции как таковой и двойные комиссионные бирже. Вы вообще не понимаете понятие хеджа, к сожалению. ((
Вам туда же, куда и Юрию 61 - учить матчасть...
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sleazy
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Додано: Нед 27 чер, 2021 07:11
через день то 26 то 44. куда биток - туда прогноз...
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чик
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:16
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Шорт по биткоину закрыли?
Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.
Че-то я тоже не совсем эту тактику понимаю. Явно Козак манипуля решил запутать. Беспомощен манипуль против такой тактики. Что бы ни сделал - всегда себе в ногу выстрелит.
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airmax78
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:56
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Шорт по биткоину закрыли?
Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.
То називається шизофренія.
P.S. Ну що, біткоїн тихим сапом відновлює своє домінування, а це означає альтсезон завершений і далі нас чекає затяжна криптозима.
Востаннє редагувалось Mirax
в Нед 27 чер, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 09:10
airmax78 написав: Козак-характерник написав:
В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.
Че-то я тоже не совсем эту тактику понимаю. Явно Козак манипуля решил запутать. Беспомощен манипуль против такой тактики. Что бы ни сделал - всегда себе в ногу выстрелит.
Не,не так...Чтобы Казак ни делал,манипуль его все равно "отжарит" и надругается, о чем Казак здесь время от времени сокрушается. Лонговать не хочет-времени нет,а шортить полноценно боится,в итоге-ходячий комиссионный агент биржи Бинанс.Биржи мечтают о таких клиентах-работающих чисто на комиссионные.
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osafly
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