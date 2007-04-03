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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2649265026512652
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:49

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Не факт, возможен вариант похода на 44к - абломчик.

Экспирация фьючерсов на CME 28.06.2021

Шорт по биткоину закрыли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:55

  airmax78 написав:Шорт по биткоину закрыли?

Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 00:45

  Козак-характерник написав:Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.

Одновременные лонг и шорт по одному активу на одинаковую величину = отсутствие позиции как таковой и двойные комиссионные бирже. Вы вообще не понимаете понятие хеджа, к сожалению. ((
Вам туда же, куда и Юрию 61 - учить матчасть...
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 07:11

через день то 26 то 44. куда биток - туда прогноз...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:16

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Шорт по биткоину закрыли?

Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.

Че-то я тоже не совсем эту тактику понимаю. Явно Козак манипуля решил запутать. Беспомощен манипуль против такой тактики. Что бы ни сделал - всегда себе в ногу выстрелит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:56

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Шорт по биткоину закрыли?

Я ж писав про свою стратегію торгівлі. В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.

То називається шизофренія.

P.S. Ну що, біткоїн тихим сапом відновлює своє домінування, а це означає альтсезон завершений і далі нас чекає затяжна криптозима.
Востаннє редагувалось Mirax в Нед 27 чер, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:10

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:В мене і шорти є, і лонги. Завжди хеджую. В діапазоні торгую. Трохи більше шортів на момент. Але тримаю руку на пульсі.

Че-то я тоже не совсем эту тактику понимаю. Явно Козак манипуля решил запутать. Беспомощен манипуль против такой тактики. Что бы ни сделал - всегда себе в ногу выстрелит.


Не,не так...Чтобы Казак ни делал,манипуль его все равно "отжарит" и надругается, о чем Казак здесь время от времени сокрушается. Лонговать не хочет-времени нет,а шортить полноценно боится,в итоге-ходячий комиссионный агент биржи Бинанс.Биржи мечтают о таких клиентах-работающих чисто на комиссионные.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:48

козак працюе як бот - это ж скоковремени отнимает :roll:
водичка в море 24, а на лимане под 40 - тоже годится, как прогноз по битку...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:03

  чик написав:козак працюе як бот - это ж скоковремени отнимает :roll:
водичка в море 24, а на лимане под 40 - тоже годится, как прогноз по битку...

Биток на 24к уже не пойдет в данное время - ему вчера нужно было уверенно пробивать уровень 30к.

Теперь дорога только на 44к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:44

Zebra
тока за, но так вже 3-4раза було и апять вниз...
эфир взятый на этом падении отдал па 1900, часть битка па 33, а дальше посмотрим...
на предыдущем сливе-подьёме, спс phantom_systems всегда по делу - трон, эос ушёл, трохи в зеке подвяз, надо было лайт брать или дешевле скидывать, раскатал губу на 130.
чик
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