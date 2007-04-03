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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:51
Лонгустини возбудилися.....
Зараз їх вжарять...
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:22
На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.
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Zebra
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:58
Zebra написав:
На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.
Лєсєнку треба давно розставити нижче 30. Подсєкать на живця.
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Козак-характерник
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Ірина_, Модератор
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