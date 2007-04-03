Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:51
Лонгустини возбудилися.....
Зараз їх вжарять...
Козак-характерник
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:22
На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.
Zebra
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:58
Zebra написав:
На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.
Лєсєнку треба давно розставити нижче 30. Подсєкать на живця.
Козак-характерник
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:36
Козак-характерник написав: Zebra написав:
На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.
Лєсєнку треба давно розставити нижче 30. Подсєкать на живця.
Ниже 30к уже не пойдет цена, произошло накопление крупными игроками на несколько миллиардов долларов, скоро будет огромная зеленая свеча.
Zebra
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:41
Zebra написав:
Ниже 30к уже не пойдет цена, произошло накопление крупными игроками на несколько миллиардов долларов, скоро будет огромная зеленая свеча.
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J
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:48
Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.
Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х
Zebra
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:13
Крипта золотом гарантируется?
Investor_K
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:15
Investor_K написав:
Крипта золотом гарантируется?
Нет. Золота слишком много.
airmax78
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:15
Zebra написав:
Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.
Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х
Ну, наконец-то! Туземуууууууун!!!
airmax78
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:37
Zebra написав:
скоро будет огромная зеленая свеча.
Червона...
Козак-характерник
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