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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2650265126522653
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:51

Лонгустини возбудилися..... :mrgreen: Зараз їх вжарять... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:58

  Zebra написав:На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.

Лєсєнку треба давно розставити нижче 30. Подсєкать на живця. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:36

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:На 33к снова миллиард долларов обналичили за несколько часов.

Лєсєнку треба давно розставити нижче 30. Подсєкать на живця. :mrgreen:

Ниже 30к уже не пойдет цена, произошло накопление крупными игроками на несколько миллиардов долларов, скоро будет огромная зеленая свеча.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:41

  Zebra написав:Ниже 30к уже не пойдет цена, произошло накопление крупными игроками на несколько миллиардов долларов, скоро будет огромная зеленая свеча.


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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.

Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:13

Крипта золотом гарантируется?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:15

  Investor_K написав:Крипта золотом гарантируется?

Нет. Золота слишком много.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:15

  Zebra написав:Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.

Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х

Ну, наконец-то! Туземуууууууун!!!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:37

  Zebra написав:скоро будет огромная зеленая свеча.

Червона... :lol:
Козак-характерник
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