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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:39

Зебра а как же 22-24, отменяется?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:45

  DmitryK написав:Зебра а как же 22-24, отменяется?

Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:11

  Zebra написав:
  DmitryK написав:Зебра а как же 22-24, отменяется?

Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.

Зьобра, ти тролиш? :)
Козак-характерник
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