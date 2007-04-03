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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:39
Зебра а как же 22-24, отменяется?
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DmitryK
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:45
DmitryK написав:
Зебра а как же 22-24, отменяется?
Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
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Zebra
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:11
Zebra написав: DmitryK написав:
Зебра а как же 22-24, отменяется?
Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
Зьобра, ти тролиш?
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