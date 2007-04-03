Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:39
Зебра а как же 22-24, отменяется?
DmitryK
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:45
DmitryK написав:
Зебра а как же 22-24, отменяется?
Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
Zebra
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:11
Zebra написав: DmitryK написав:
Зебра а как же 22-24, отменяется?
Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
Зьобра, ти тролиш?
Козак-характерник
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Додано: Нед 27 чер, 2021 18:03
Козак-характерник написав: Zebra написав: DmitryK написав:
Зебра а как же 22-24, отменяется?
Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
Зьобра, ти тролиш?
Ні, я відкрив позицію. Розкусив плани сраніпуля.
Zebra
Повідомлень: 10151
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Додано: Нед 27 чер, 2021 18:54
Zebra написав:
Ні, я відкрив позицію. Розкусив плани сраніпуля.
Подивимося...Я вангую пролив кривавий...
Козак-характерник
2
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:56
Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=6uww027M
RTC12
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Додано: Нед 27 чер, 2021 20:34
Investor_K написав:
Крипта золотом гарантируется?
Крипта гарантируется ценным местом Казака
Оно у него за последние дни так сжалось от стресса,что игла не пройдет,после того как он в шорт встал
Воха-ты там трымайся.Манипуль будет делать тебе очередной "натюрлих" скоро
osafly
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Додано: Нед 27 чер, 2021 20:37
RTC12 написав:
Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.
Правильно. Йопане казіно.
Козак-характерник
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