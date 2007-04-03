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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2651265226532654
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:39

Зебра а как же 22-24, отменяется?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:45

  DmitryK написав:Зебра а как же 22-24, отменяется?

Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:11

  Zebra написав:
  DmitryK написав:Зебра а как же 22-24, отменяется?

Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.

Зьобра, ти тролиш? :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:03

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  DmitryK написав:Зебра а как же 22-24, отменяется?

Да, рынок вчера развернулся, поход на 44к к 200-ой скользящей будет.

Зьобра, ти тролиш? :)

Ні, я відкрив позицію. Розкусив плани сраніпуля.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:54

  Zebra написав:Ні, я відкрив позицію. Розкусив плани сраніпуля.

Подивимося...Я вангую пролив кривавий... :shock:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:56

Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=6uww027M
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:34

  Investor_K написав:Крипта золотом гарантируется?


Крипта гарантируется ценным местом Казака :lol: Оно у него за последние дни так сжалось от стресса,что игла не пройдет,после того как он в шорт встал :mrgreen:
Воха-ты там трымайся.Манипуль будет делать тебе очередной "натюрлих" скоро :wink:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  RTC12 написав:Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.

Правильно. Йопане казіно.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:07

  Zebra написав:Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.

Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х


Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.

Корреляция цены и хешрейта очень высокая...

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:20

  zРадио написав:Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.

Корреляция цены и хешрейта очень высокая...

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart

Пісєц котьонку! :)
Козак-характерник
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