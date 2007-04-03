Крипта гарантируется ценным местом Казака Оно у него за последние дни так сжалось от стресса,что игла не пройдет,после того как он в шорт встал Воха-ты там трымайся.Манипуль будет делать тебе очередной "натюрлих" скоро
Zebra написав:Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.
Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х
Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.
zРадио написав:Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.