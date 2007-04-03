zРадио написав: Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.
Кто хотел выйти из рынка, уже вышел. Сливать ниже 28к нет смысла, слишком дорого при малой отдаче. Хэш-рэйт упал по политическим причинам, но китайскую карту уже разыграли, да и рынок в целом не против распыления китайских майнинговых мощностей по всему миру. Сейчас идёт накопление крупными игроками, к тому же в завершающей стадии, думаю, неделя времени на всё. В конце июля - начале августа может быть серьёзный разгон с альтсезоном, особенно когда Тесла опубликует 2Q отчёт и он покажет, что деда они до сих пор холдят, а Сэйлор снова закупит кучу деда за реальный фиат.