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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2652265326542655
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:35

  zРадио написав:
Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.

Корреляция цены и хешрейта очень высокая...

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart

Кто хотел выйти из рынка, уже вышел. Сливать ниже 28к нет смысла, слишком дорого при малой отдаче. Хэш-рэйт упал по политическим причинам, но китайскую карту уже разыграли, да и рынок в целом не против распыления китайских майнинговых мощностей по всему миру. Сейчас идёт накопление крупными игроками, к тому же в завершающей стадии, думаю, неделя времени на всё. В конце июля - начале августа может быть серьёзный разгон с альтсезоном, особенно когда Тесла опубликует 2Q отчёт и он покажет, что деда они до сих пор холдят, а Сэйлор снова закупит кучу деда за реальный фиат.
phantom_systems
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