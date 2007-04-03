zРадио написав: Ахтунг! Сегодня хешрейт биткоина обвалился еще на 25% - до 75 Eh/s. Неделю назад, когда падали со 130 до 100, был жесткий дамп. Если хешрейт быстро не восстановится, если риск пролива на эти самые 24-26к в ближайшие дни без похода вверх. А точнее, до него.
Кто хотел выйти из рынка, уже вышел. Сливать ниже 28к нет смысла, слишком дорого при малой отдаче. Хэш-рэйт упал по политическим причинам, но китайскую карту уже разыграли, да и рынок в целом не против распыления китайских майнинговых мощностей по всему миру. Сейчас идёт накопление крупными игроками, к тому же в завершающей стадии, думаю, неделя времени на всё. В конце июля - начале августа может быть серьёзный разгон с альтсезоном, особенно когда Тесла опубликует 2Q отчёт и он покажет, что деда они до сих пор холдят, а Сэйлор снова закупит кучу деда за реальный фиат.
phantom_systems написав:Кто хотел выйти из рынка, уже вышел. Сливать ниже 28к нет смысла, слишком дорого при малой отдаче. Хэш-рэйт упал по политическим причинам, но китайскую карту уже разыграли, да и рынок в целом не против распыления китайских майнинговых мощностей по всему миру. Сейчас идёт накопление крупными игроками, к тому же в завершающей стадии, думаю, неделя времени на всё. В конце июля - начале августа может быть серьёзный разгон с альтсезоном, особенно когда Тесла опубликует 2Q отчёт и он покажет, что деда они до сих пор холдят, а Сэйлор снова закупит кучу деда за реальный фиат.
Ну, вообще, до дампа недельной давности новости из Китая вроде как тоже уже были отыграны. Ан нет - не получилось. Цена идет за хешрейтом, и его многомесячные лои мы увидим, вероятно, в ближайшие дни, когда оставшиеся китайские майнеры отключат оборудование (дедлайн - конец июня).
В остальным же скорее соглашусь. Фундаментально биткоин остается в дефиците, плюс много крупной рыбы наелось нифига не дешевых блюд из монет (и деда, и ряда альтов). А эта публика вряд ли позволит оставить себя в дураках. У меня все еще высокие ожидания 100к+ в рамках нынешнего 4-летнего цикла
Хэшрейт падает, потому что цена актива падает. Иногда выгодней нажать кнопку бай, чем майнить с себестоимостью выше цены. Хэшрейт и падает с задержкой максимума бикоина. У биткоина макс- 14 апреля, у хэшрейта -9 мая. С задержкой в 4 недели перестали подключать новое оборудование. Есть конечно еще падения, связанные с ограничениями и природными катаклизмами.
Бывалый написав:Хэшрейт падает, потому что цена актива падает. Иногда выгодней нажать кнопку бай, чем майнить с себестоимостью выше цены.
Это актуально для небольшой доли хэшрейта, обеспечиваемой, в основном, устаревшим и поэтому не при любой цене эффективным обудованием, находящемся на руках мелких майнеров. Крупные игроки добывают 24/7, не взирая на текущую цену, имея финансовые возможности не продавать все монеты сразу после их получения
Бывалый написав:Хэшрейт и падает с задержкой максимума бикоина. У биткоина макс- 14 апреля, у хэшрейта -9 мая. С задержкой в 4 недели перестали подключать новое оборудование. Есть конечно еще падения, связанные с ограничениями и природными катаклизмами.
А можно взять пример ближе - 20-го июня хешрейт обваливается на 30%, 22-го июня - цена
PS: хешрейт на моменте - 68 Eh/s. Т.е. уже на треть ниже уровня, при котором случился прошлый дамп ниже 30к