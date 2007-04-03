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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:29
Час смажити лонгустинів...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 15:01
В Великобритании запретили работу Binance
Управление финансового надзора Великобритании запретило криптобирже Binance Markets Ltd. вести любой регулируемый бизнес в стране. До вечера 30 июня биржа должна подтвердить, что удалила все рекламные и финансовые предложения.
Регулятор также предписал Binance четко указывать на своем веб-сайте, в каналах социальных сетей и в иных сообщениях, что ей больше не разрешается работать в Великобритании. Binance Markets не сможет возобновить операции в стране без предварительного письменного согласия регулятора.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 15:40
Binance ответила что Binance Markets Ltd. - отдельное юр лицо и к работе binance.com отношения не имеет.
Так же по поводу огромного ввода USDT на биржи для пампа - Доу Джонс сказал что ложная тревога.
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