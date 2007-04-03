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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2653265426552656
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:29

Час смажити лонгустинів... 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 15:01


В Великобритании запретили работу Binance


Управление финансового надзора Великобритании запретило криптобирже Binance Markets Ltd. вести любой регулируемый бизнес в стране. До вечера 30 июня биржа должна подтвердить, что удалила все рекламные и финансовые предложения.

Регулятор также предписал Binance четко указывать на своем веб-сайте, в каналах социальных сетей и в иных сообщениях, что ей больше не разрешается работать в Великобритании. Binance Markets не сможет возобновить операции в стране без предварительного письменного согласия регулятора.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 15:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Binance ответила что Binance Markets Ltd. - отдельное юр лицо и к работе binance.com отношения не имеет.
Так же по поводу огромного ввода USDT на биржи для пампа - Доу Джонс сказал что ложная тревога.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:17

Маніпулька продовжує гвалтувати шортунів... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:29



Кийосаки призывает покупать биткойн


Роберт Кийосаки предупредил о грядущей "крупнейшей катастрофе в мировой истории" и призвал приобретать самую популярную криптовалюту в мире биткойн.

По его словам, лучше подготовиться к этой катастрофе до ее начала, сообщает ForkLog.


"Хорошие новости: лучшее время для обогащения — во время краха. Плохая новость в том, что следующий будет долгим. Покупайте больше золота, серебра и биткойнов, пока можете", — заявил Кийосаки.

Напомним, в мае 2020 года Кийосаки считал, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткоина за три года вырастет до $75 тысяч.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:43

  Козак-характерник написав:Маніпулька продовжує гвалтувати шортунів... :|

Так пару часов до этого было время жарить лонгустов. Что, уже всё? :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:52

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька продовжує гвалтувати шортунів... :|

Так пару часов до этого было время жарить лонгустов. Что, уже всё? :mrgreen:

И только у Козака с какой стороны не подойди - везде шипы. Не выросла ещё пипка у манипулей жарить Козака.
airmax78
 
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