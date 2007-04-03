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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:29
Час смажити лонгустинів...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 15:01
В Великобритании запретили работу Binance
Управление финансового надзора Великобритании запретило криптобирже Binance Markets Ltd. вести любой регулируемый бизнес в стране. До вечера 30 июня биржа должна подтвердить, что удалила все рекламные и финансовые предложения.
Регулятор также предписал Binance четко указывать на своем веб-сайте, в каналах социальных сетей и в иных сообщениях, что ей больше не разрешается работать в Великобритании. Binance Markets не сможет возобновить операции в стране без предварительного письменного согласия регулятора.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 15:40
Binance ответила что Binance Markets Ltd. - отдельное юр лицо и к работе binance.com отношения не имеет.
Так же по поводу огромного ввода USDT на биржи для пампа - Доу Джонс сказал что ложная тревога.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:17
Маніпулька продовжує гвалтувати шортунів...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:29
Кийосаки призывает покупать биткойн
Роберт Кийосаки предупредил о грядущей "крупнейшей катастрофе в мировой истории" и призвал приобретать самую популярную криптовалюту в мире биткойн.
По его словам, лучше подготовиться к этой катастрофе до ее начала, сообщает ForkLog.
"Хорошие новости: лучшее время для обогащения — во время краха. Плохая новость в том, что следующий будет долгим. Покупайте больше золота, серебра и биткойнов, пока можете", — заявил Кийосаки.
Напомним, в мае 2020 года Кийосаки считал, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткоина за три года вырастет до $75 тысяч.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:52
И только у Козака с какой стороны не подойди - везде шипы. Не выросла ещё пипка у манипулей жарить Козака.
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airmax78
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:16
airmax78 написав:
И только у Козака с какой стороны не подойди - везде шипы. Не выросла ещё пипка у манипулей жарить Козака.
У него пробка - готовится к манипулю альфа-самцу
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:58
Всіх гвалтують по черзі...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 21:36
Козак, трезво оцени ситуацию. После отбоя от 30к, желающих продавать биток поубавилось. Толпу просто развели, многие поскидывали свои монеты, думая, что откупятся дешевле.
Просто закрой сейчас шорты в убыток, и стань в Лонг с плечем 2х - цена ещё очень вкусная. Биток сходит на 43500-44500, где с вероятностью 100% отскочит до 41500-42000, дальше не знаю, но будет какое то время под 200-ой скользящей. Удивительно, но поведение цены повторяется каждый цикл.
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