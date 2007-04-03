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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:46
Козак так не торгує, в нього "хедж", дві протилежні позиції, що компенсуються. Навар на яйцях, за що купив, зварив, за те й продав, прибуток - юшка з єц. Тільки комісії біржі платить. І море азарту. Яке може бути 2х плече, якщо торгує 1% від свого депозиту, навіщо йому плече, ще за позичені активи проценти платити? В нього ризик-менеджмент поставлений на висоті. Самого кращого трейдера Сатану може обдурити!
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В любом случае все кто набрал шортов на дне, кричу вам, выпрыгивайте пока не поздно.
Эфир запросто может на 3000+ пойти.
Альта вся полетит вверх.
Лайткоин на 250.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:31
Альты начали шевелиться, но цена ещё хорошая. Сейчас половина депо в деде, половина в альтах. Эос два икса к деду сделает, зек минимум полтора.
Додано: Вів 29 чер, 2021 00:32
по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля
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