В любом случае все кто набрал шортов на дне, кричу вам, выпрыгивайте пока не поздно.
Эфир запросто может на 3000+ пойти.
Альта вся полетит вверх.
Лайткоин на 250.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В любом случае все кто набрал шортов на дне, кричу вам, выпрыгивайте пока не поздно.
Эфир запросто может на 3000+ пойти.
Альта вся полетит вверх.
Лайткоин на 250.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:31
Альты начали шевелиться, но цена ещё хорошая. Сейчас половина депо в деде, половина в альтах. Эос два икса к деду сделает, зек минимум полтора.
Додано: Вів 29 чер, 2021 00:32
по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля
Додано: Вів 29 чер, 2021 10:39
Хешрейт восстановился на 2/3 от последнего падения - 93 Eh/s сейчас. Наблюдаем
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:55
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:29
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