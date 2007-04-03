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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2654265526562657
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В любом случае все кто набрал шортов на дне, кричу вам, выпрыгивайте пока не поздно.

Эфир запросто может на 3000+ пойти.
Альта вся полетит вверх.
Лайткоин на 250.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:31

Альты начали шевелиться, но цена ещё хорошая. Сейчас половина депо в деде, половина в альтах. Эос два икса к деду сделает, зек минимум полтора.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 00:32

по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:39

Хешрейт восстановился на 2/3 от последнего падения - 93 Eh/s сейчас. Наблюдаем
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:55

  airmax78 написав:Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.

+60% к депо за 10 дней в махх рояле
Отдых продолжается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:29

  spacemachine написав:по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля

Возможно продолжение флета, но падать рынок уже не будет. Сидеть в лонге - безопасно.
Zebra
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