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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2654265526562657
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:31

Альты начали шевелиться, но цена ещё хорошая. Сейчас половина депо в деде, половина в альтах. Эос два икса к деду сделает, зек минимум полтора.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 00:32

по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:39

Хешрейт восстановился на 2/3 от последнего падения - 93 Eh/s сейчас. Наблюдаем
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:55

  airmax78 написав:Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.

+60% к депо за 10 дней в махх рояле
Отдых продолжается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:29

  spacemachine написав:по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля

Возможно продолжение флета, но падать рынок уже не будет. Сидеть в лонге - безопасно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:47

  Zebra написав:Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.

Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х

Убрал плече на всякий случай по 36300. Теперь я на 100% чисто в битке.
Стоп на 31500.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:09

Zebra А что, по-Вашему, глобальный рост ETH к BTC уже закончился?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:14

  Dr_English написав:Zebra А что, по-Вашему, глобальный рост ETH к BTC уже закончился?

Нет, все еще впереди. Смещение битка на второе место по капитализации - вопрос времени.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:46

  airmax78 написав:Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.


И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.
osafly
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