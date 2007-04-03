|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:31
Альты начали шевелиться, но цена ещё хорошая. Сейчас половина депо в деде, половина в альтах. Эос два икса к деду сделает, зек минимум полтора.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1677
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 00:32
по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 10:39
Хешрейт восстановился на 2/3 от последнего падения - 93 Eh/s сейчас. Наблюдаем
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2251 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:55
airmax78 написав:
Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
+60% к депо за 10 дней в махх рояле
Отдых продолжается
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:29
spacemachine написав:
по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля
Возможно продолжение флета, но падать рынок уже не будет. Сидеть в лонге - безопасно.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:47
Zebra написав:
Лонгуйте все, можно с плечем 1.5х даже, так чтоб цена ликвидации была не выше 22к - 100% идет накопление, слабые руки сбрасывают биток, думая, что откупятся ниже (впереди же пролив на 24к-26к - ага конечно, не для этого крупный капитал потратил миллиарды за последние дни, чтоб хомякам отдать биток) - я раскусил план.
Взял лонг на 33440 с плечем 1.5х
Убрал плече на всякий случай по 36300. Теперь я на 100% чисто в битке.
Стоп на 31500.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:09
Zebra А что, по-Вашему, глобальный рост ETH к BTC уже закончился?
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:14
Dr_English написав:Zebra
А что, по-Вашему, глобальный рост ETH к BTC уже закончился?
Нет, все еще впереди. Смещение битка на второе место по капитализации - вопрос времени.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:46
airmax78 написав:
Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:26
osafly написав: airmax78 написав:
Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.
Завидуешь? Необосцись
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|79187
|199941776
|
|
|7546
|1829373
|
Вів 29 чер, 2021 13:48
ЛОБ
|
|38
|55449
|
|