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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:01
Олежан написав: osafly написав: airmax78 написав:
Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.
И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.
Завидуешь? Необосцись
Да ты уже давно...готов.Предохраняйся,любитель шортов
Зашортил Доги на росте и теперь у него +60..Посмешище.
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osafly
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