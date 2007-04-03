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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2655265626572658
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:01

  Олежан написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.


И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.

Завидуешь? Необосцись :roll:


Да ты уже давно...готов.Предохраняйся,любитель шортов :mrgreen: Зашортил Доги на росте и теперь у него +60..Посмешище.
osafly
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