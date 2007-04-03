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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2655265626572658
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:01

  Олежан написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.


И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.

Завидуешь? Необосцись :roll:


Да ты уже давно...готов.Предохраняйся,любитель шортов :mrgreen: Зашортил Доги на росте и теперь у него +60..Посмешище.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 01:02

  Zebra написав:
  spacemachine написав:по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля

Возможно продолжение флета, но падать рынок уже не будет. Сидеть в лонге - безопасно.

хз, буду смотреть завтра на пробой, если будет. Жду завершения фигуры, не хочу вылететь по стопу. Если будет брейк с тестом, то возьму, а так, видится мне еще один пробой куда-то на 30К
https://prnt.sc/17jdfb1
что думаете про мультипликатор Пауэлла? вообще много индикаторов сейчас в пользу лонга
https://prnt.sc/17jgldo
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 01:23

Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.
Tegularius
 
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