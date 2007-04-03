Да ты уже давно...готов.Предохраняйся,любитель шортов Зашортил Доги на росте и теперь у него +60..Посмешище.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 чер, 2021 21:01
Да ты уже давно...готов.Предохраняйся,любитель шортов Зашортил Доги на росте и теперь у него +60..Посмешище.
Додано: Сер 30 чер, 2021 01:02
хз, буду смотреть завтра на пробой, если будет. Жду завершения фигуры, не хочу вылететь по стопу. Если будет брейк с тестом, то возьму, а так, видится мне еще один пробой куда-то на 30К
что думаете про мультипликатор Пауэлла? вообще много индикаторов сейчас в пользу лонга
Додано: Сер 30 чер, 2021 01:23
Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.
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