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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2655265626572658
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:01

  Олежан написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:Мне кажется тут только один был идейный шортист, покусанный собаками.


И того отодрали в Макс Рояле и засушили злобные Османы...и по делу.Всех с краткосрочной сменой тренда.

Завидуешь? Необосцись :roll:


Да ты уже давно...готов.Предохраняйся,любитель шортов :mrgreen: Зашортил Доги на росте и теперь у него +60..Посмешище.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 01:02

  Zebra написав:
  spacemachine написав:по та пока не вижу сигналов входить в лонг что по битку, что по эфиру (считай по всем альтам). жду где-то 5-10 число июля

Возможно продолжение флета, но падать рынок уже не будет. Сидеть в лонге - безопасно.

хз, буду смотреть завтра на пробой, если будет. Жду завершения фигуры, не хочу вылететь по стопу. Если будет брейк с тестом, то возьму, а так, видится мне еще один пробой куда-то на 30К
https://prnt.sc/17jdfb1
что думаете про мультипликатор Пауэлла? вообще много индикаторов сейчас в пользу лонга
https://prnt.sc/17jgldo
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 01:23

Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 03:25

Мы в самой середине коридора 30-40, который устаканился после майского обвала (кратковременные проливы и прострелы не в счет). Будем еще несколько месяцев в нем болтаться, а может и с полгода, потом просадка до 20-25.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 03:27

  Tegularius написав:Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.

везде он одинаково работает, где есть нормальная ликвидность, а по битку так вообще хорошо выстроен алгоритм человеческой жадности - считай выживания\эволюции.
немного философии - графиком можно описать почти все повторяющиеся процессы на земле, начиная от момента ее сотворения. Везде один и тот же алгоритм - резкий подьем - спад - резкий подьем. Сама "жизнь" на Земле работает по этому алгоритму.
вот вам один из примеров - диаграмма колебания температуры земли за 400 тысяч лет.
https://prnt.sc/17jw3wh
чем не закономерность? Почему именно в конце клинов всегда происходило на планете какое-то событие, которое резко все меняло, а не постепенно? подьем, спад, накопление, повторение. Циклы. Все в этом мире циклично, вот и биткоин ходит четко по циклам, он так запрограммирован, и модель поведения людей ее поддерживает. хомяки, акулы, киты, не имеет значения. Все конкурируют друг с другом за эти деньги. Вот можно примерно и рассчитать закономерность. Я не говорю про какие-то мелкие ТФ, хотя и уверен, что они примерно по такому же алгоритму выстраиваются, просто погрешность больше будет, а более глобально - например, понять, когда идет смена тренда, через сколько она примерно закончится, когда и чего можно ожидать в будущем, при условии, что вы знаете или уверены, что актив не собираются хоронить. достаточно провести всего-то пару линий и подождать, но сделать это правильно. Это будет работать с любым ликвидным активом, который периодами надувают и сдувают.

ну вот еще пример - какая-то эпоха вымирания типа триасовой, куча насекомых повырастали до размеров собаки из-за повышенного кол-ва кислорода, вырабатываемого деревьями, которые не производили co2, и в момент все вымерли, бо началась вулканическая активность, которая выбросила кучу со2, нагрела планету и всех испепелила. А что было после этого? Постепенно температура снижалась и потом - молниеносное развитие эволюции, насекомые превратились в динозавров. памп-дамп-накопление-памп. вот и все процессы вам в одном простом алгоритме. Из этого всего можно сделать один вывод - невозможно определить хай заранее в любой структуре, всегда могут внезапно произойти непредвиденные обстоятельства - упал метеорит, или началась пандемия\кризис\война, но вот нижние значения можно уже предугадать с определенной точностью (с чем постоянно спорит Кучинелли), естественно не сразу, а обладая уже данными. здесь вам ТА и в помощь и никакие киты не будут выдумывать велосипед, все запрограммировано подсознательно эволюцией, а люди ее часть. и процессы ее идут четко по одной логике - надуть пузырь, лопнуть его и повторить.
spacemachine
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