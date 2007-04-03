Додано: Сер 30 чер, 2021 03:27

Tegularius написав: Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят. Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.

везде он одинаково работает, где есть нормальная ликвидность, а по битку так вообще хорошо выстроен алгоритм человеческой жадности - считай выживания\эволюции.немного философии - графиком можно описать почти все повторяющиеся процессы на земле, начиная от момента ее сотворения. Везде один и тот же алгоритм - резкий подьем - спад - резкий подьем. Сама "жизнь" на Земле работает по этому алгоритму.вот вам один из примеров - диаграмма колебания температуры земли за 400 тысяч лет.чем не закономерность? Почему именно в конце клинов всегда происходило на планете какое-то событие, которое резко все меняло, а не постепенно? подьем, спад, накопление, повторение. Циклы. Все в этом мире циклично, вот и биткоин ходит четко по циклам, он так запрограммирован, и модель поведения людей ее поддерживает. хомяки, акулы, киты, не имеет значения. Все конкурируют друг с другом за эти деньги. Вот можно примерно и рассчитать закономерность. Я не говорю про какие-то мелкие ТФ, хотя и уверен, что они примерно по такому же алгоритму выстраиваются, просто погрешность больше будет, а более глобально - например, понять, когда идет смена тренда, через сколько она примерно закончится, когда и чего можно ожидать в будущем, при условии, что вы знаете или уверены, что актив не собираются хоронить. достаточно провести всего-то пару линий и подождать, но сделать это правильно. Это будет работать с любым ликвидным активом, который периодами надувают и сдувают.ну вот еще пример - какая-то эпоха вымирания типа триасовой, куча насекомых повырастали до размеров собаки из-за повышенного кол-ва кислорода, вырабатываемого деревьями, которые не производили co2, и в момент все вымерли, бо началась вулканическая активность, которая выбросила кучу со2, нагрела планету и всех испепелила. А что было после этого? Постепенно температура снижалась и потом - молниеносное развитие эволюции, насекомые превратились в динозавров. памп-дамп-накопление-памп. вот и все процессы вам в одном простом алгоритме. Из этого всего можно сделать один вывод - невозможно определить хай заранее в любой структуре, всегда могут внезапно произойти непредвиденные обстоятельства - упал метеорит, или началась пандемия\кризис\война, но вот нижние значения можно уже предугадать с определенной точностью (с чем постоянно спорит Кучинелли), естественно не сразу, а обладая уже данными. здесь вам ТА и в помощь и никакие киты не будут выдумывать велосипед, все запрограммировано подсознательно эволюцией, а люди ее часть. и процессы ее идут четко по одной логике - надуть пузырь, лопнуть его и повторить.