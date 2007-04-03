Додано: Сер 30 чер, 2021 06:17

Tegularius написав: Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят. Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.

Не ТА на биткоине работает плохо, это вы его плохо применяете.Невозможно определить хай заранее в любой структуре, всегда могут внезапно произойти непредвиденные обстоятельства - началась пандемия\кризис\мм все продал, но вот нижние значения можно уже предугадать с определенной точностью, естественно не сразу, а обладая уже данными. здесь приходит ТА и мозг в помощь и никакие киты не будут выдумывать велосипед, все уже придумано эволюцией и процессы ее идут четко по одному сценарию - надуть пузырь, лопнуть его и повторить. Нужно лишь знать, как он устроен, а биткоин - его квинтэссенция в современном миречто по поводу более мелких ТФ типа 1Д, 4Ч 1Ч. Все уровни на них - такие же ориентиры для крупных игроков, как и для мелких. Психология одинакова, единственное отличие - крупные игроки ею давят на более мелких, так как заранее планируют до каких значений примерно будет идти актив. Но и они постоянно конкурируют друг с другом. Все уровни так же по ТА смотрят. Почти всегда, когда биток резко падает\улетает, то это происходит при пробое важных зон.