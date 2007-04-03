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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 01:23
Теханализ на биткоине работает плохо. Он работает там, где цена формируется поведением большого числа мелких держателей актива. А здесь все ещё - большой вес нескольких крупных китов, которые крутят ценой как хотят.
Додано: Сер 30 чер, 2021 03:25
Мы в самой середине коридора 30-40, который устаканился после майского обвала (кратковременные проливы и прострелы не в счет). Будем еще несколько месяцев в нем болтаться, а может и с полгода, потом просадка до 20-25.
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:17
Не ТА на биткоине работает плохо, это вы его плохо применяете.
Невозможно определить хай заранее в любой структуре, всегда могут внезапно произойти непредвиденные обстоятельства - началась пандемия\кризис\мм все продал, но вот нижние значения можно уже предугадать с определенной точностью, естественно не сразу, а обладая уже данными. здесь приходит ТА и мозг в помощь и никакие киты не будут выдумывать велосипед, все уже придумано эволюцией и процессы ее идут четко по одному сценарию - надуть пузырь, лопнуть его и повторить. Нужно лишь знать, как он устроен, а биткоин - его квинтэссенция в современном мире
что по поводу более мелких ТФ типа 1Д, 4Ч 1Ч. Все уровни на них - такие же ориентиры для крупных игроков, как и для мелких. Психология одинакова, единственное отличие - крупные игроки ею давят на более мелких, так как заранее планируют до каких значений примерно будет идти актив. Но и они постоянно конкурируют друг с другом. Все уровни так же по ТА смотрят. Почти всегда, когда биток резко падает\улетает, то это происходит при пробое важных зон.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:49
Чëт крипта никак отскочить после пролива не может. SP500 прëт вверх, а тут застой.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:24
Хешрейт - 84 Eh/s. Ожидаю, что еще один пролив под 30к с возможным сквизом к 25к таки будет. Затем, со стабилизацией и плавным ростом хешрейта - уверенный рост цены несколько месяцев в рамках завершения пост-халвингового бычьего ралли
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток должен сходить до 200-ой скользящей, я в лонге что ли зря сижу.
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