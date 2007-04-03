zРадио написав:Хешрейт - 84 Eh/s. Ожидаю, что еще один пролив под 30к с возможным сквизом к 25к таки будет. Затем, со стабилизацией и плавным ростом хешрейта - уверенный рост цены несколько месяцев в рамках завершения пост-халвингового бычьего ралли
Бычье ралли закончилось в апреле, сейчас уже криптозима. Хешрейт уже скатился к осени 19-го, число трансакций к весне 18-го. Всё это весьма печально и не внушает оптимизм. Даже в прошлую криптозиму при курсе 4 тыс. как-то было больше оптимизма. Тогда по крайней мере была уверенность, что рано или поздно снова выстрелит и обновит хаи. Сейчас и этой уверености уже нет.
zРадио написав:Хешрейт - 84 Eh/s. Ожидаю, что еще один пролив под 30к с возможным сквизом к 25к таки будет. Затем, со стабилизацией и плавным ростом хешрейта - уверенный рост цены несколько месяцев в рамках завершения пост-халвингового бычьего ралли
Бычье ралли закончилось в апреле, сейчас уже криптозима. Хешрейт уже скатился к осени 19-го, число трансакций к весне 18-го. Всё это весьма печально и не внушает оптимизм. Даже в прошлую криптозиму при курсе 4 тыс. как-то было больше оптимизма. Тогда по крайней мере была уверенность, что рано или поздно снова выстрелит и обновит хаи. Сейчас и этой уверености уже нет.
Слишком рано для окончания бычьего ралли - и по времени, и по ценовой динамике. Оно было искусственно приостановлено неэкономическим решением китайских властей. Тем не менее, дефицит монет, провоцируемый халвингом, никуда не исчез. Наоборот, в какой-то степени проблемы с майнингом его увеличивают из-за роста длительности нахождения новых блоков - со стандартных 10 минут до 24-25 на лоях хешрейта.
Кстати, хешрейт в моменте - 97 Eh/s. Возможно, ряду майнеров уже удалось запустить оборудование в новых локациях.
Вот тут хорошо визуализируется история цен после халвингов - еще должен быть сильный восходящий импульс:
Переводжу показову котлету на іншу біржу. Затрати не малі, але вони оправдовують ризики, які зросли на попередній біржі. Але основне те, що продав сьогодні близько 20% BTC. Справа в тому, що мав помилку. Не в конкретних розрахунках, а в більш фундаментальному підході. Детальніший аналіз ринку, який приблизно можна назвати певною фрагментацією періодів різких змін і флетів показав, що ризики падіння більші, ніж я очікував до цього. Шанси пощупати 20-25 по BTC не такі уже й мізерні, хоча BTC і далі вважаю дещо недооціненим. Ще є одна глобальна психологічна штука, з якою досі не знаю як краще боротись. Справа в тому, що коли все добре, то людина розслабляється і перестає удосконалюватись. А от коли щось йде не туди, то виникає потреба змін, людина починає задумуватись, шукати помилки, причому неважливо чи логічно чи взагалі інтуїтивно, на ощуп. А хто шукає, той знаходить і змінює. От і у мене зараз так. І тут виникає ще одне питання. А чи варто ці зміни впроваджувати зараз чи краще почекати, оскільки в інших головах, можуть відбуватися схожі процеси на психологічному рівні ? Важко сказати. Я впровадив зараз.
Друзья! Интересно мнение по следующему вопросу. Как известно ETH перейдёт на POS. Соответственно, просто фантастическая гора мощностей перейдёт на майнинг других монет. Если следовать логике, что цена идёт за хешрейтом, то цена таких монет, как FIRO, ETC, BTG, RVN, Beam и др, просто обязана улететь в космический космос. Никто не задумывался о покупке подобных монет? Не прям сейчас, естественно, но при хорошем раскладе.
Після глобальних змін, включаючи комісійні за перевід коштів, виходить наступна картина. Для простоти збиваю все гамузом. 02.07.2021 12:00 Курс: 1 BTC = 33 004 USD Sell 0,31718 BTC; Buy 10468 USD (з комісією).
The number of active addresses on the Bitcoin network has crashed by around 60% in the past six weeks, going from 1.3 million to roughly 500,000 per day on average. The collapse in activity has seen Ethereum overtake Bitcoin by the number of active addresses.
Electron приходите зимой, сейчас рынок падает, и торгует отскоки в краткосрок. монеты: btc основная. eth\dot\bnb, приоритет в порядке убывания. ну может еще sol\etc\atom\link\matic\twt. В любом случае, у вас еще куча времени, чтобы все изучить за это время, а зимой решите, что прикупить (да побольше). Если хотите поиграть сейчас в казино - добро пожаловать, берите btc\eth. Но вы сильно не надейтесь, полноценный рост уже закончился и максимум, что рынок вам выдаст - это биток по 42К и это если повезет. но лучше подождите, это должно сильно повезти, чтобы не потерять сейчас на среднесроке