Неужели вы такие недалёкие, любители крипты? (нИЧЕГО ЛИЧНОГО!) Даже я, себя не считающим гением мысли, понимал изначально, что связываться в цифровыми активами это гемморойно, так как майнинг не несёт в себе общественно полезную функцию, не производит общественно полезный продукт (хотя бы туалетную бумагу или компьютерную игру).
Всё, что не связано с производством общественно полезных продуктов обречено на скорое забвение.
Решили быстренько разбогатеть? Нет батеньки, так это не работает.
А вы мне тут про хэшрейты и тп и тд
Вы за деревьями не видите леса!