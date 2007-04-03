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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2657265826592660
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Неужели вы такие недалёкие, любители крипты? (нИЧЕГО ЛИЧНОГО!) Даже я, себя не считающим гением мысли, понимал изначально, что связываться в цифровыми активами это гемморойно, так как майнинг не несёт в себе общественно полезную функцию, не производит общественно полезный продукт (хотя бы туалетную бумагу или компьютерную игру).
Всё, что не связано с производством общественно полезных продуктов обречено на скорое забвение.
Решили быстренько разбогатеть? Нет батеньки, так это не работает.
А вы мне тут про хэшрейты и тп и тд
Вы за деревьями не видите леса!
Yuri_61
 
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  #<1 ... 2657265826592660
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