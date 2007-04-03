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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:21
Цифра,зря ви продали біток по 33к,
він далеко від 200-ої MA. Він повернеться до неї, навіть якщо влаштують пролив до 2хххх ще раз.
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Zebra
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