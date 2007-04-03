Додано: Суб 03 лип, 2021 14:11

MIT: о судьбе Биткоина Ученые Массачусетского технологического института (MIT) провели всестороннее исследование криптовалюты биткоин и опубликовали свои выводы. Специалисты спрогнозировали три варианта развития событий, при которых родоначальник криптовалют будет уничтожен или дискредитирован, а впоследствии вытеснен с рынка. Позволим себе напомнить историю возникновения такого феномена экономики как биткоин. В 2009 году мир столкнулся с очередным глобальным экономическим кризисом, и некто Сатоси Накамото предложил нестандартный выход из тупика – абсолютно новый вид валюты. Впрочем, многие считают, что предложение исходило вовсе не от этого специалиста, а от целой группы креативно мыслящих молодых ученых, работающих в сфере макроэкономики. В чем принципиальное отличие биткоина от привычных нам монет, чеков и ассигнаций? Во-первых, он не выпускается национальным правительством либо наднациональной структурой, равно как и частным банком. Во-вторых, из-за своей структуры, разово выпущенный, он не может быть «напечатан» вновь — количество биткоинов в мире ограничено. Теоритически также невозможно подделать биткоин, ведь каждый из них имеет уникальное цифровое обозначение. В-третьих, фактически любой человек, имеющий доступ к Интернету и минимальные знания в области финансов, способен пользоваться криптовалютой мгновенно и почти даром, к тому же такие транзакции очень сложно отследить. Однако есть и другая сторона медали. За счет того, что финансовые потоки сложно отследить, идея была встречена «на ура» криминалом, в частности, торговцами наркотиков. Кроме того, простой человек всегда рискует потерять все свои сбережения на колебаниях курса. Все это сделало криптовалюты мишенью. Прежде всего, критике подвергается именно биткоин, что неудивительно: его рыночная капитализация примерно равна сумме всех других криптовалют вместе взятых. Его ближайший конкурент — эфириум (Ethereum) – проигрывает ему в стоимости более чем в три раза. В цифрах рост биткоина выглядит еще более впечатляюще: на начала своего существования на него с трудом удалось купить пару пицц, а к 2017 его стоимость достигла 19,7 тысяч долларов США, а количество активных кошельков с биткоинами приблизилось к 24 миллионам. Как известно, успех неизменно рождает конкуренцию. Невозможность скопировать биткоин отнюдь не означает, что нет возможности скопировать саму идею — криптовалют сейчас великое множество. Ученые из MIT считают, что конечная судьба биткоина, как и любой аферы, будет печальна. В первом варианте развития событий он будет уничтожен государством, которому совершенно не нужны конкуренты в финансовой сфере. Уже сейчас многие страны либо напрямую запрещают биткоин, либо вводят заградительные меры ограничения при его реализации. Вторым возможным вариантом развития событий становится массовая хакерская атака на серверы, к примеру, через Фейсбук. И, наконец, третьим возможным исходом может стать бесконтрольное расширение рынка криптовалют: они будут идти вперед и приумножаться, пока не поглотят сами себя. Нерешенным научно, по сути, остается один вопрос — а стоит ли вообще уничтожать биткоин как явление? Мы наблюдаем новую веху в развитии глобальной экономики или финансовую пирамиду, которая, в конечном счете, рухнет, погребя под собой «строителей»? Ответить на этот вопрос еще предстоит. Понравилось? Поставьте лайк нашему проекту –, подписывайтесь на наши новости и звоните нам, если собираетесь в Бостон, Нью-Йорк или в путешествие по Америке. Смотрите эту публикацию в новостях на английском . Узнайте больше на