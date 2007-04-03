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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 00:16
sopkotomhu написав: Electron написав:
Всем привет.
Созрел немного вложиться в крипту.
Мы уже упали или снизу ещё постучат?)
Какие монеты посоветуете купить на средне -долго срок?
Спасибо.
в ефир вкладиватся надо у битка нет будущего
Трон уже задавил бутериум на тезере, на днях USDC начал переход на трон. Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.
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