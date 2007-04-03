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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58
phantom_systems написав:
Трон уже задавил бутериум на тезере, на днях USDC начал переход на трон. Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.
Вітальку отодвінут....
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41
phantom_systems написав:
Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.
Не совсем.Нужно смотреть шире.Многие дефайки уже давно работают на неск блокчейнах.Если бы всё упиралось только в стоимость и скорость, то эфир давно бы уже перестал существовать.Децентрализация - вот на чём оно держится.Возьмём тот же BSC, выигрывает во всём, но там всё под колпаком CZ.С троном примерно то же.Кроме этого многие блокчейны явл L2 для эфира.Поэтому скорее будет что то среднее - все будут как то сосуществовать гамузом...
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