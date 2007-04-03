RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2658265926602661
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58

  phantom_systems написав:Трон уже задавил бутериум на тезере, на днях USDC начал переход на трон. Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.

Вітальку отодвінут.... :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29413
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.


Не совсем.Нужно смотреть шире.Многие дефайки уже давно работают на неск блокчейнах.Если бы всё упиралось только в стоимость и скорость, то эфир давно бы уже перестал существовать.Децентрализация - вот на чём оно держится.Возьмём тот же BSC, выигрывает во всём, но там всё под колпаком CZ.С троном примерно то же.Кроме этого многие блокчейны явл L2 для эфира.Поэтому скорее будет что то среднее - все будут как то сосуществовать гамузом...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 794
З нами з: 30.11.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2658265926602661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7941, 7942, 7943
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
79422 200088200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 11:08
sergikkc007
Валютный рынок в мире 1 ... 754, 755, 756
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7553 1837925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 10:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 58164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22623)
05.07.2021 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.