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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2658265926602661
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58

  phantom_systems написав:Трон уже задавил бутериум на тезере, на днях USDC начал переход на трон. Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.

Вітальку отодвінут.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Когда дефаи начнут переползать, бутериум станет как Неуловимый Джо.


Не совсем.Нужно смотреть шире.Многие дефайки уже давно работают на неск блокчейнах.Если бы всё упиралось только в стоимость и скорость, то эфир давно бы уже перестал существовать.Децентрализация - вот на чём оно держится.Возьмём тот же BSC, выигрывает во всём, но там всё под колпаком CZ.С троном примерно то же.Кроме этого многие блокчейны явл L2 для эфира.Поэтому скорее будет что то среднее - все будут как то сосуществовать гамузом...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:03

В бутериуме тоже нет децентрализации. Он на ручном управлении. Когда DAO хакнули, всё стало ясно. Майнеров нагнули и цепь откатили, для видимости демократии наспех сообразив голосовалку, в которой приняло участие целых 5,5%.

Плюс огромный премайн. Поэтому бутериум никогда не задвинет деда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:50


monobank выпустит карту в биткоинах



«Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток», — написал он.

СЕО отметил, что на сегодня разработка завершена и monobank ждет согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:56

  Xenon написав:

monobank выпустит карту в биткоинах



«Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток», — написал он.

СЕО отметил, что на сегодня разработка завершена и monobank ждет согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль.

Пока не понимаю, как можно светить крипту в стране, в которой налогообложение операций с криптой все еще не урегулировано. Хотя понятное дело, что депутаты себя не обидят. Можно брать, короче.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 05 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир - это инструмент для мошенников. Нет там какой централизации уже давно. Пирамидосы и прочие мошеннические схемы живут и процветают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:58

  Zebra написав:Эфир - это инструмент для мошенников. Нет там какой централизации уже давно. Пирамидосы и прочие мошеннические схемы живут и процветают.

Это правда. Очень много всякого говна на блокчейне эфира выпускается. Особенно ориентированного на безмозглых дебилов, ведущихся на одно название и вообще в суть не вникающих.
airmax78
 
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  #<1 ... 2658265926602661
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