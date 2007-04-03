Вітальку отодвінут....
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:58
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не совсем.Нужно смотреть шире.Многие дефайки уже давно работают на неск блокчейнах.Если бы всё упиралось только в стоимость и скорость, то эфир давно бы уже перестал существовать.Децентрализация - вот на чём оно держится.Возьмём тот же BSC, выигрывает во всём, но там всё под колпаком CZ.С троном примерно то же.Кроме этого многие блокчейны явл L2 для эфира.Поэтому скорее будет что то среднее - все будут как то сосуществовать гамузом...
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:03
В бутериуме тоже нет децентрализации. Он на ручном управлении. Когда DAO хакнули, всё стало ясно. Майнеров нагнули и цепь откатили, для видимости демократии наспех сообразив голосовалку, в которой приняло участие целых 5,5%.
Плюс огромный премайн. Поэтому бутериум никогда не задвинет деда.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:50
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:56
Пока не понимаю, как можно светить крипту в стране, в которой налогообложение операций с криптой все еще не урегулировано. Хотя понятное дело, что депутаты себя не обидят. Можно брать, короче.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 05 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир - это инструмент для мошенников. Нет там какой централизации уже давно. Пирамидосы и прочие мошеннические схемы живут и процветают.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:58
Это правда. Очень много всякого говна на блокчейне эфира выпускается. Особенно ориентированного на безмозглых дебилов, ведущихся на одно название и вообще в суть не вникающих.
|