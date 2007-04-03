Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:02
Xenon написав: monobank выпустит карту в биткоинах «Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток», — написал он. СЕО отметил, что на сегодня разработка завершена и monobank ждет согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль.
цікаво із якою К-біржею інтегранеться котобанда
greenozon
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:04
https://banker.ua/uk/monobank-bitcoin-2/
виявляється вони не тільки із криптою інтегруються, а ще із ЦП!
greenozon
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:27
EOS, конечно, редкий мусор. Чёрт меня дёрнул его снова купить.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:51
greenozon написав:
цікаво із якою К-біржею інтегранеться котобанда
писали ж уже, whitebit
DmitryK
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