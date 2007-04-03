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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2659266026612662
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:02

  Xenon написав:

monobank выпустит карту в биткоинах



«Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток», — написал он.

СЕО отметил, что на сегодня разработка завершена и monobank ждет согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль.



цікаво із якою К-біржею інтегранеться котобанда
:!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:04

https://banker.ua/uk/monobank-bitcoin-2/

виявляється вони не тільки із криптою інтегруються, а ще із ЦП!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:27

EOS, конечно, редкий мусор. Чёрт меня дёрнул его снова купить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:51

  greenozon написав:цікаво із якою К-біржею інтегранеться котобанда
:!:

писали ж уже, whitebit
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 22:14

  DmitryK написав:
  greenozon написав:цікаво із якою К-біржею інтегранеться котобанда
:!:

писали ж уже, whitebit

Ничего удивительного, у Гороховского личные связи с хозяином этой мутной обменки, которая стабильно рисует миллионные дневные обороты. Это при уставном капитале 12 тыс евро и целых двух годах на рынке.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 22:29

  airmax78 написав:EOS, конечно, редкий мусор. Чёрт меня дёрнул его снова купить.

Тем не менее он выстрелит. Пока что стэйкается и в долг берут под неплохой процент. Не трон, но сойдёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

какие у вас сейчас позы в крипте? на что смотрите? где есть потенциал?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:57

  Олежан написав:какие у вас сейчас позы в крипте? на что смотрите? где есть потенциал?

Покупайте биток с плечем 1.5х и ждите 44к
Zebra
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