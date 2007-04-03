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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:36
Xenon
Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от https://www.trustpilot.com/review/white ... guages=all
до https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
столько бирж есть знаменитых , что не совсем понимаю почему выбор пал именно на этих ребят, на сайте тоже не понятял что есть хорошего https://whitebit.com/
, больще вопросов чем ответов
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Tiahennonn
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