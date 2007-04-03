Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:36
Xenon
Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:13
The long-awaited London hard fork is set to launch on Ethereum’s mainnet on August 4, at block 12,965,000. The hard fork will introduce new upgrades to the network and is part of a roadmap leading to the release of Ethereum 2.0
PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:16
однозначно великий знак запитання, якісь мутки-замутки (може спільні знайомі або ще щось)
згадана біржа аж під номером 73
чому не біржа із топ 10?
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Можно осторожно подумать, что г.Коломойский намайнил столько битков на своих фермах - ну надо же наконец выходить на рынок ...
Вот в тему:
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