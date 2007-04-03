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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2660266126622663
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:36

Xenon

Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от https://www.trustpilot.com/review/white ... guages=all до https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US столько бирж есть знаменитых , что не совсем понимаю почему выбор пал именно на этих ребят, на сайте тоже не понятял что есть хорошего https://whitebit.com/, больще вопросов чем ответов
Tiahennonn
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:13

The long-awaited London hard fork is set to launch on Ethereum’s mainnet on August 4, at block 12,965,000. The hard fork will introduce new upgrades to the network and is part of a roadmap leading to the release of Ethereum 2.0

PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:16

  Tiahennonn написав:Xenon

Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от https://www.trustpilot.com/review/white ... guages=all до https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US столько бирж есть знаменитых , что не совсем понимаю почему выбор пал именно на этих ребят, на сайте тоже не понятял что есть хорошего https://whitebit.com/, больще вопросов чем ответов



однозначно великий знак запитання, якісь мутки-замутки (може спільні знайомі або ще щось)

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
згадана біржа аж під номером 73

чому не біржа із топ 10?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Можно осторожно подумать, что г.Коломойский намайнил столько битков на своих фермах - ну надо же наконец выходить на рынок ...
Вот в тему: https://www.rbc.ru/crypto/news/5fd761679a7947b8c297cf78
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21

  greenozon написав:PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень

Великий загон - велика стрижка... :mrgreen:
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