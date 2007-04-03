Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:36
Xenon
Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от
https://www.trustpilot.com/review/white ... guages=all
до
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=ru&gl=US
столько бирж есть знаменитых , что не совсем понимаю почему выбор пал именно на этих ребят, на сайте тоже не понятял что есть хорошего
https://whitebit.com/
, больще вопросов чем ответов
Tiahennonn
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:13
The long-awaited London hard fork is set to launch on Ethereum’s mainnet on August 4, at block 12,965,000. The hard fork will introduce new upgrades to the network and is part of a roadmap leading to the release of Ethereum 2.0
PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень
greenozon
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Додано: Сер 07 лип, 2021 11:16
однозначно великий знак запитання, якісь мутки-замутки (може спільні знайомі або ще щось)
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
згадана біржа аж під номером 73
чому не біржа із топ 10?
greenozon
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01
Можно осторожно подумать, что г.Коломойский намайнил столько битков на своих фермах - ну надо же наконец выходить на рынок ...
Вот в тему:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5fd761679a7947b8c297cf78
ringM57
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Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21
greenozon написав:
PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень
Великий загон - велика стрижка...
Козак-характерник
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Додано: Сер 07 лип, 2021 15:32
Коломойскому дед нужен для обхода санкций
phantom_systems
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Додано: Чет 08 лип, 2021 03:57
Ничего нельзя покупать, рынок медвежий. Идем четко по сценарию 2018.
Дно не достигнуто, оно в районе 22-25. Шортить тоже не стоит. Ждать этих цифр вероятно около конца зимы-весной. До этого будет телепаться в районе 29-36. Есть вероятность кратковременных прострелов в район 40 с выносом шортов.
Tegularius
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