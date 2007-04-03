Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лип, 2021 16:36
Xenon
Интересный выбор партнёра конейчно, ибо Вайт Бит озывы разнятся от
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:13
The long-awaited London hard fork is set to launch on Ethereum’s mainnet on August 4, at block 12,965,000. The hard fork will introduce new upgrades to the network and is part of a roadmap leading to the release of Ethereum 2.0
PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:16
однозначно великий знак запитання, якісь мутки-замутки (може спільні знайомі або ще щось)
згадана біржа аж під номером 73
чому не біржа із топ 10?
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Можно осторожно подумать, что г.Коломойский намайнил столько битков на своих фермах - ну надо же наконец выходить на рынок ...
Вот в тему:
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:21
Додано: Чет 08 лип, 2021 03:57
Ничего нельзя покупать, рынок медвежий. Идем четко по сценарию 2018.
Дно не достигнуто, оно в районе 22-25.
Шортить тоже не стоит. Ждать этих цифр вероятно около конца зимы-весной. До этого будет телепаться в районе 29-36. Есть вероятность кратковременных прострелов в район 40 с выносом шортов.
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Даже 50-ая скользящая пока не по зубам битку и придавливает его вниз... классика медвежьего рынка - толпа как по учебникам торгует.
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