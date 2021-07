Додано: Сер 07 лип, 2021 11:13

The long-awaited London hard fork is set to launch on Ethereum’s mainnet on August 4, at block 12,965,000. The hard fork will introduce new upgrades to the network and is part of a roadmap leading to the release of Ethereum 2.0



PS усі монети +- падають, а ETH та BNB +12% за тиждень